Als iemand met homo verliet ik links vanzelf toen ik een jaar of 24/25 was. Links zijn is immers voor de meeste mensen gewoon iets waar je uitgroeit zodra je volwassen wordt. Wel moet die T eruit bij LGBT. Homo's en lesbiennes hebben al niet veel met elkaar gemeen. Biseksuelen worden niet helemaal serieus genomen (huhuhu) maar die T.... die T heeft helemaal niets met homoseksualiteit te maken. Dat is zo'n andere groep, zo'n intens andere discussie. Als ik denk dat ik homo ben als ik een jaar of 12 en op mijn 24ste vind ik mijzelf toch meer hetero... dan ben ik misschien een paar keer met een vent naar bed geweest, maar er is verder geen schade aangericht. Als je op 12e denkt dat je transseksueel bent, aan een hormoonkuur begint en je blijkt later toch geen transseksueel te zijn.... poeh..... je bent dan enorm gehavend door operaties, je stem is vervormd, in het ergste geval ben je onvruchtbaar. Dus ga weg bij de homo's, beste T's. Jullie hebben een wezenlijk andere problematiek die een geheel eigen discussie verdient.

Oh, en die + bij LGBT+ moet helemaal wegblijven bij de homo's. Zo wordt LGBT een verzamelplaats voor labielen die een gebrekkig ontwikkelde eigen identiteit hebben of in het algeheel labiel zijn. Labielen kunnen gewoon bij de hetero's blijven, die hoeven we niet.