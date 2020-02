Hoe zie je dat precies voor je? Een rijksoverheid die allerlei uitvoeringstaken over het hek flikkert naar de gemeenten (jeugdzorg, WMO etc.) en dan minder gemeenteambtenaren die de uitvoering moeten doen? Het probleem wordt alleen verplaatst. Het rijk doet minder, maar die krimpt niet. Heb je wel eens gekeken naar de groei van het aantal ministeries (ook letterlijk, de kantoorkolossen in Den Haag die de afgelopen 30 jaar zijn gebouwd bij CS)? En dan de uitvoering van beleid uitbesteden aan de gemeenten, met minder geld en dan moeten de gemeenten maar krimpen in formatie?

Ik zie niet helemaal hoe je dat voor elkaar zou moeten krijgen. Het lijkt mij dat eerst de rijksoverheid fors zou moeten krimpen, maar die groeit alleen maar.

Er was een tijd dat alle ministeries rondom het Plein in Den Haag zaten. Duizend ambtenaren in totaal.

Het probleem is dit: gemeenten moeten steeds meer doen, met minder geld uit het gemeentefonds, met dezelfde bezetting, en zonder dat een gemeenteraad zeggenschap heeft over de rijkstaken (verplicht dingetje immers), én ook nog eens sluitend moeten begroten en geen andere inkomsten hebben dan OZB (want alle andere belastingen zoals reiniging en riool, zijn doelbelastingen die kostendekkend moeten zijn) en grondverkoop. Dus tja. Dan ontkomen veel gemeenten niet aan OZB verhoging.