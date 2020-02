⬆️⬆️⬆️ De MSM oordelen wellicht te snel en te stevig over politieke coalitievorming met het Forum voor Democratie (en de PVV), want een democratische meerderheid van 58% van het electoraat vindt "het wel goed als verkend wordt of er met FVD, PVV of FVD+PVV een regering gevormd kan worden." Of dat goed is voor dit land, dat weten we niet, maar we prijzen ons gelukkig dat de democratische geest nog niet helemaal dood is in Dit Land. Alleen GroenLinks, PvdA en D'66 bibberen - uiteraard - bij die gedachte maar dat trio is dan ook eigenlijk maar één grote fusiepartij, volgens onderzoek van De Hond. Tinderhunk Geert Wilders heeft er in ieder geval al volop zin in, Thierry is op moment van schrijven nog niet wakker. ⬆️⬆️⬆️

⬇️⬇️⬇️ Ook de Brabantse provinciale collegevorming tussen vvd, CDA en FvD is geen enkel probleem voor de achterban van betreffende partijen, want hoeveel weigerdino's Stom Jan MSMus ook opgraaft in dit politiek-archeologische draadje, de kiezers van de drie coalitiepartners vinden het sowieso een prima politieke partnerschap. En zo zie je maar weer dat je in de mainstream media vooral linkse geluiden van afkeer hoort (zie ook in deze grafiek het democratisch vacuüm bij GL/D66/PvdA), maar veel minder wat de kiezer zelf wil. ⬇️⬇️⬇️

Na de breek nog een bonusgrafiek, niet van De Hond maar wel van Elsevier, over de geëxplodeerde asielstroom onder tien jaar Rutte.

Au. Pijnlijk voor nieuwe Partijdouanier Bente Becker