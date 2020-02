Terwijl burgemeester Pete Buttigieg vier uur geleden bovenstaand alweer verklaarde dat de victorie in Iowa begint, kon Associated Press vier uur geleden nog altijd geen winnaar bekend maken: "Concerned about irregularities, @AP remains unable to declare a winner of Iowa's Democratic caucuses. New results late Thursday put Pete Buttigieg ahead of Bernie Sanders by two state delegate equivalents out of 2,152 counted — a 0.09 percentage-point gap. (...) However, there is evidence the party has not accurately tabulated some of its results, including those released late Thursday that the party reported as complete. The AP’s tabulation of the party’s results are at 99% of precincts reporting, with data missing from one of 1,765 precincts, among other issues." Het gaat dus extreem gelijk op tussen Pete en Bernie.

En dat allemaal omdat de Democratische partij voor het tellen van de stemmen leunde op een app van Shadow, Inc, dat gerund wordt door drie IT'ers van de Hillary 2016 campagne, en waar Pete Buttigieg met $42,500 met afstand de grootste kandidaatsdonor aan was. Eerst was de meme dat Pete een CIA-asset was, maar inmiddels is het geëscaleerd naar dat mayor Pete "strong rat energy" heeft, op een rat lijkt, en daarmee een rat is. Die haat komt trouwens nagenoeg exclusief uit de linkse pro-Bernie-hoek, die Buttigieg niet geheel onterecht als de zoveelste systeem-kandidaat ziet die hun socialist uit de race probeert te schemen, net als Hillary in 2016.

Wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat nep-progressief Warren (werd 5e in Pocahontas County lol) en systeem-seniel Biden echt gedecimeerd zijn.