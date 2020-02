Zie daar!



Zelfs de laatste kleine restjes die ons herinneren aan vervlogen tijden waarin Noren de kusten van de Middellandse zee plunderden, daarbij ook BLANK! slaven maakten om later te verkopen op slavenmarkten ... echt ieder restje dat daaraan herinnert moet worden geschrapt!



Geeft er dan echt niemand meer om die geschiedenis?

Ik wel. Al was het alleen maar omdat blanke slaven nog steeds bestaan (lees: moderne slaven). En omdat slavernij van nu in omvang veel groter is dan ze vroeger ooit was.

De slavernij van Moren was inderdaad stigmatiserend. Niet voor Moren. Wel voor hun slaven.



De enige reden waarom gekleurde mensen dit willen omdat ze zich schamen voor hun rol in de slavernij van vroeger en nu. In plaats van dat te erkennen, gaan ze over op woede en wegkrassen van geschiedenis.



Triest. Dat maar weinigen doorzien dat dit weer een zoveelste 'omgekeerde' of anti-blanke racistische actie is.



Zolang dit zo gaat, zal er geen einde aan - moderne - slavernij komen. En ook niet aan racisme. Zucht.