Mogelijkerwijs zijn er ouders (m/v, m/m, v/v, m/x (onzijdig), v/x, x/x) die hun dochter (v/m/x) OOK Olympias hebben genoemd.

Olympias was een aanbidster van een slangencultus. Zij sliep met die serpenten.

.

Wat krijg je dan anno nu dan, in het ouderlijk huisje van een jonge Olympias?

-"Olympias, verdomme! Ruim je kamer nu eens op, en maak je bed in orde. Er ligt allemaal touw in. En wat moet dat met al die malle touwen in je bed, Olympias? Vond het zo'n angstaanjagend beeld, dat ik even dacht dat ze bewogen zelfs.

En je moet Fiep onze tamme rat en Coco je cavia niet los in je kamer laten als je naar school bent. We zijn ze nu al een volle dag kwijt. Jij weet dat die twee dol zijn op onze elektrische snoertjes, Olympias!"

.

Naamkeuze "Olympias" anno nu "mogelijkerwijs" dus, want meen dat het overcorrecte NRC destijds alle meest zeldzaam voorkomende namen (lees; absurde, tot pesterijen en haatzaaien gedoemde namen) haastig had geblurred.

En dat terwijl die namen zo prachtig zijn om hardop op te lezen, voor de naturelle lachkick.

.

Want wees blij, Olympias, "Jizz" vonden je ouders (m/v, etc. etc.), qua meisjesnaam dan, 3x niks.

/*KLOK!*