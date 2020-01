O o o GroenLinks. Wat is het toch verworden van een vrijzinnige club waar alles kan en mag tot een stel regressieve brulbroeken met sojapoep in de pamper. Het bronzen beeld 'Susanne' van kunstenaar Manfred Holz mag wegens een treurige kots aan bureaucratie toch niet op de Alkmaarse Dijk komen te staan. Het bestemmingsplan is Verkeer - Verblijf en dat moet dan gewijzigd worden en dat kan niet. Er liggen kabeltjes in de grond en dat is lastig. Er liggen ook draadjes en dat is ook lastig. Een lantaarnpaal moet vrij blijven staan want anders is het serviceluik niet toegankelijk. Een eigen lantaarnpaal bij het beeld mag ook niet want dat is dan van 'een derde partij'. Het beeld mag niet worden aangesloten worden op een netwerk voor openbare verlichting. Enzovoort, allemaal alleen maar om te zieken, want iedereen weet dat de politiek dat beeld helemaal niet wil. Er zijn namelijk twee tietjes te zien. Poeh poeh. Met als het allerkleinste jongetje in de klas weer eens de zogenaamd progressieve moraalriddertjes van GroenLinks, historisch gezien een wild samenraapsel van milieuradicalen, een stel communisten en de PSP van die foto met die koe, die tieten en het oerwoud. Toen tieten nog mochten van GroenLinks, want het beeld Susanne 'zet vrouwen neer als lustobject en past niet in inclusieve stad Alkmaar'. Toegegeven, ze draagt inderdaad geen boerka maar de kleinzerigheid is weer eens van een fenomenaal niveau. #freesusanne