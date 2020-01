: Want knoflook is komkommer? Mijn reet is geen sjoelbak, mijn beste! Potverdriedubbeltjes: nl.wikipedia.org/wiki/Taramosalata Nu aanschouwelijk, want love is in the air: www.youtube.com/watch?v=w4P-F2RTEKI Maar maart roert zijn staart (pun intended) en april doet wat zij (m/v/x) wil.

De clou is uiteraard dat je olijfolie niet aan te hoge mixersnelheden moet bloot stellen. Daarom: lang leve de vijzel. Ik ben uiteraard al lang blij met al dat zelf moeizaam stampen. Toch heet het voorgerecht anders meen ik me te herinneren, want op basis van zuivel. Laterz.