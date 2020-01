Dat is ook wat. Ben je Nieuwe Revu, schrijf je wekelijks over Bandidos en Hells Angels, staatsgevaarlijke tbs'ers, nietsontziende drugsbaronnen en bebaarde jihadisten en dan komt de meest acute bedreiging uit de hoek van een mislukte voetbalzaakwaarnemer. Te weten creepy gozer Stefano van Delden, die als zaakwaarnemer in een snelle wereld op zoek was naar het snelle geld, maar vooral naam maakte met uitermate vervelende bedreigingen en intimidaties aan het adres van de Ajax-top. Zo werden directeuren Marc Overmars, Edwin van der Sar, Jeroen Slop en jurist Ivo Trijbits slachtoffer van de nauwe normen en waarden van meneer. Van Delden schreef onder meer: "Zoals ze mij in de jeugdgevangenis hebben geleerd: wie niet horen wilt, die moet maar voelen!" en "Ik kom je vroeg of laat tegen op straat, de supermarkt of de hockeyclub. Hoe jij en M. mijn stiefzoon kapot hebben gemaakt ga ik het zelfde doen bij jullie kinderen."

Op 31 december werd Van Delden veroordeeld en sindsdien heet hij keurig Stefano van D. "Hij wil het verleden laten rusten en zich focussen op de toekomst. Hij erkent dat hij dingen heeft gezegd 'die ik niet had moeten doen en daar heb ik oprecht spijt van'", klonk het toen. Welnu, we zijn nog niet eens een maand verder en van 'oprechte spijt' komt weinig terecht. Van D. is immers veel te druk met het belagen van de redactie van Nieuwe Revu. "In de afgelopen anderhalve maand stuurt de gevallen zaakwaarnemer een hele reeks intimiderende berichten die zo dreigend overkomen dat na contact met het platform PersVeilig, de vakbond Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Openbaar Ministerie melding is gedaan bij de politie, die Van D. heeft verzocht zijn contactpogingen met de redactie te staken, of desnoods via een advocaat te laten verlopen."