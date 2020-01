Er is ook goed nieuws op de steeds krapper wordende Nederlandse huizenmarkt. Er is namelijk een woning vrijgekomen. Joey Diddens uit Rosmalen (beterschap) heeft voorlopig dit appartement niet meer nodig, aangezien hij is veroordeeld tot 15 jaar cel voor de moord op zijn oom. Gelegen in het bruisende centrum van Rosmalen. Daar is altijd iets te doen!

Say hello to my little friend

Balkon, ideaal om naar politie te schreeuwen

Ruimte voor ontspanning

TV-kamer, perfect voor als je wat langer binnen moet zitten

Recente foto van buiten!