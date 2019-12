Beste redactie,

Al meer dan tien jaar lees ik GeenStijl, sinds een paar jaar reaguur ik sporadisch, en met 2020 voor de deur hoop ik nog minstens tien jaar van jullie toetsenbordschrijfsels te mogen genieten. Om de kans daarop te vergroten lijkt zo’n Premium lidmaatschap de gewezen weg, maar een tienjarig lidmaatschap zie ik zo gauw niet tussen de opties, en eerlijk gezegd: lid worden van iets is best een ding zeg maar voor deze mensenschuwe reaguurder op drie hoog in zijn roze onesie. Een kroontje hoef ik niet voor mijn naam (leve de republiek!), andere reaguurders blocken zou ik niet willen kunnen (je zou sommige hoogstandjes tussen het geraaskal maar missen), korting op een koe hoef ik niet (de vriezer puilt al uit met veel te verantwoord natuurvlees dat ik niet fatsoenlijk kan klaarmaken), en wat moet ik met (nog meer) lego in mijn drukke schema met andere schizotypische zolderkamerhobbies? En die advertenties, daar kijk ik dan maar langs (of ik klik er eens lukraak op), de perfecte wereld bestaat niet, dat heb ik op jullie roze website al eerder geleerd.

Lang verhaal kort, ik heb zojuist dus maar het equivalent van tien jaar lidmaatschapsgeld overgeboekt. Doe er mee wat jullie goeddunkt, verbras het desnoods direct op de nieuwjaarsborrel, zolang het de muze kietelt om artikelen als “Flatgebouw Nederland (nu met glasvezel)” te blijven maken is alles geoorloofd.

Ongezien allemaal … een dikke knuffel? (niet van dat pubergefrunnik in een te koud fietsenhok, niet van dat vastklampen in klimaatrouwcirkels, maar zo’n lodderige arm die je impulsief maar welgemeend om de nek van je laatst overgebleven drinkebroeder in de kroeg slingert, haastig weer terugtrekt, veinzend dat je hem met spoed moest attenderen op toch nog binnenwandelend vrouwelijk schoon wat er toch niet bleek te zijn, gevolgd door die onvermijdelijke ongemakkelijke stilte die alleen verbroken kan worden met een vertwijfeld “Biertje?”).

En ik ook niet van jullie.

Goede jaarwisseling!

Wetenschopper

Reactie van de redactie

'schopper! Fijne mail. We roepen wel eens heel stoer en luid 'we doen lekker wa we zelluf willuh en als je dat stom vindt dan begin je maar lekker je eigen blog'. Maar hier doen we het natuurlijk nog veel meer voor. Dingen schrijven, is pas echt blijven, als die dingen ook gelezen worden. Door een, elf of elfendertig mensen doet er dan niet toe - maar als er ook maar eentje blij mee is, of van wordt, dan heb je wel gewonnen. Gelukkig maken we op die manier miljoenen mensen blij. En als ze dan, zoals jij, ook nog een dikke duit in het doneerbakje droppen, dan hebben we een handig haakje voor een collectetopic dan kunnen we er ook in het komende decennium stug mee door gaan. Want wij van GeenStijl, vinden GeenStijl ook best geoorloofd.

Dank en een goede jaarwisseling,

De Redactie