Ligt het aan ons, of hangt er wat in de lucht? Al dagenlang knalt, knispert en knettert het in de straten en wijken van Dit Land, en luider dan normaal. Al voor de vrije verkoop van vuurwerk begon, was het overal raak. Mensen mishandeld die het waagden om vuurwerkgooiers aan te spreken, beschadigde woningen, ondergrondse containerbranden en steden die helemaal worden ingepakt om have, goed en publiek meubilair te beschermen tegen The Sylvester Purge of 2019, die Revolutiejaar Twintig Twintig moet inluiden. Sinds afgelopen weekend knalt het op sommige plekken non-stop, en handhaving is nergens te bekennen. De tekorten en de gaten in het dienstrooster konden lang worden afgedekt, maar lijken zich te wreken zodra in de hele polder tegelijk prullenbakbrandjes uitbreken. Tien jaar Rutte: geen geld voor handhaving, krabt het vernis van de beschaving. (En daar gaat geen vuurwerkverbod iets aan doen, Gabberwaus.) Let op handen, ogen en huisdieren vandaag. Drink champagne en eet oliebollen. Geef je oma een kus. En blijf in godsnaam met je poten van Lieke en haar collega-hulpdiensters af. In de drie meest iconische waarschuwingswoorden van het afgelopen decennium: hou je veilig.

