Iedereen heeft het altijd wel over het klimaat enzo, maar het is natuurlijk veel belangrijker hoe wet het volgend jaar gaan noemen. Zeggen we 2020? Of 2020? Het is natuurlijk 2020 (zeg: 'tweeduizendtwintig') en wij gaan hieronder uitleggen waarom iedereen die twintig-twintig zegt, verkeerd bezig is.

1. Het klinkt raar

Twee keer 'twintig' zeggen in één woord klinkt alsof je Elmo van Sesamstraat bent. Probeer maar. Twintig-twintig. Twintig-eenentwintig. Twintig-tweeëntwintig. Je bent verdomme Elmo van Sesamstraat niet (als je dit leest en je bent toevallig wel Elmo van Sesamstraat: sorry makker, ga gewoon door met Elmo zijn zoals je bent want je bent prima zo, en de hartelijke groetjes aan Ieniemienie en de rest). Toegegeven: vanaf het jaar 2030 geldt dit argument niet meer, maar gelukkig hebben we punt 2 tot en met 5 nog.

2. Dat je negentien-zeventig zegt, maakt niet uit

Kijk. 'Negentien-' is een afkorting voor 'negentienhonderd-'. Nogal wiedes dat dat 'honderd' er een keertje van af slijt. Twintig is geen afkorting van tweeduizend. Het is een totaal ander woord. We gaan pas twintig zeggen als het nodig is, dus vanaf het jaar 2100. Let maar op: het jaar 2161 gaan we uitspreken als 'eenentwintig-eenenzestig'. Maar het jaar 2061, dat is gewoon 'tweeduizend-eenenzestig'. Twintig-eenenzestig? Dat is de uitslag van een heel erg eenzijdige handbalwedstrijd.

3. Dat twintig één lettergreep minder heeft dan tweeduizend, maakt al helemaal niet uit

Korter is echt niet altijd beter. Vraag maar aan je vriendin. Als het er alleen maar om ging alles zo kort mogelijk uit te spreken, waarom bestaan er dan lange woorden zoals methadonverslavingskliniek? En 'tweeduizend' zeggen voor een jaartal duurt echt niet zoveel langer dat 'twintig' zeggen voor een jaartal. Maar zie vooral punt 4 en 5.

4. Mensen die 'twintig-twintig' zeggen zijn hele vervelende mensen

Dit is gewoon zo.

5. Je zegt ook geen 'tien-vierenvijftig'

Spreek het jaartal 1054 eens uit. Zegt er IEMAND IN DE ZAAL 'tien-vierenvijftig'? Nou dan.