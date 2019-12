Draad. Klik op tweet en zie de reacties, u weet hoe het werkt. Nee, wat op twitter gebeurt is niet representatief, culinair of anderszins. Maar we zitten uit te buiken van een hele zware kerst. Er is geen bal op de tv en ook niet op de radio. Dan ga je toch weer aan eten denken. Alleen. Als we op deze tweet de reacties zien, vragen we ons af: dat kan u vast veel ranziger, qua culinaire combinaties? Boer uw kerstcombinaties nog maar eens op in de comments. Juf Sheila, mogen we rare eetgewoontes ook achterlaten in het nieuwe decennium?