VGZ is een verzekeraar zonder winstoogmerk, maar wel met een heel-erg-hoge-salarissen-voor-de-top-oogmerk (de salarissen van bestuurder Ab Klink en bestuursvoorzitter Tom Kliphuis vallen dik boven de Balkenendenorm en zijn zo hoog dat ze onder de huidige regelgeving eigenlijk verboden zouden zijn) en blijkbaar ook met een huisartsen-monddood-maken-oogmerk. Anders kunnen wij deze noodkreet (BINDENDE LEESTIP) van huisarts Nico Terpstra uit Venhuizen niet lezen. Terpstra roept iedereen op de door hem gemaakte poster over VGZ (zie boven) van de muur te halen omdat zorgwAaKhOnD NZa hem anders een boete komt opleggen. Het is blijkbaar verboden voor zorgaanbieders om "subjectieve of eenzijdige informatie" over zorgverzekeraars te geven. Alsof niet iedere reclame van elke zorgverzekeraar altijd bol staat van de subjectieve of eenzijdige informatie. Gaat echt prima met die marktwerking in de zorg. Ab Klink, zeg er wat van!