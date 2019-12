In november deed Femmes for Freedom aangifte tegen de Haagse salafistische haathut As Soennah, omdat ze daar uit naam van Allah en mede met dank aan het dwaze D'66 draaibeleid de middeleeuwse verminkingsmethode van vrouwenbesnijdenis aanprijzen. Het Openbaar Ministerie besloot zowaar tot vervolging van een 32-jarige bidmatbukker die in een webcollege (uit 1534, techniek staat voor niets) de ranzige mutilatie-methode aanmoedigde, en die zitting is nu hedenmorgen om 09:00 uur. We hopen dat deze mevrouw van Omroep West live verslag doet (update: ja, doet ze, livetweets na de breek), en anders misschien Shirin zelf wel. HUP HOOFDDOEKDAME!