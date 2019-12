Eindelijk een uitspraak van de rechter waar wij het volmondig mee eens kunnen zijn. De man die in oktober 2018 een stationspiano omver flikkerde, is ontslagen van alle rechtsvervolging. De 30-jarige Kristaps S., die gezien zijn bijzondere voornaam nieuw lijkt te zijn, is inmiddels opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in Duitsland. Dat meldt zijn advocaat Niels de Pianist Fluiter. "De NS plaatste nog dezelfde dag een nieuwe vleugel in de centrale hal van het station, maar krijgt de kosten voor de nieuwe piano niet vergoed. Volgens De Fluiter omdat de NS niet heeft aangetoond waarom (ER ÜBERHAUPT VAN DIE ONDINGEN OP HET STATION STAAN, GS) een nieuwe piano moest worden aangeschaft en niet kon worden volstaan met reparatie."