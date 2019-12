We schrijven 1984. Een bekend sausmerk maakt een lollige reclame, waarin ze Aziaten "aan de patat" (het is friet - red.) willen krijgen. Want wij eten toch ook Chinees? Heel Nederland zegt vervolgens jarenlang "Lekkel, lekkel", ongeveer totdat een telecomboer "Goeiemoggel" introduceert. Spoel door naar 2019. De Vegaslager, een geliefde fopvleesfabrikant die hoge ogen gooit in een culinaire gemeenschap die 'vega-' voor elk ingrediënt van de maaltijd wil kunnen zetten, deelt de oude reclame op sociale media. En daar gingen de hoge ogen... Want "lekkel, lekkel", dat is lacisme, en nu wordt die arme bakker van vega-Burger King-burgers al dagenlang belaagd door zijn eigen achterban. Sommigen zien nou eenmaal in alles een stuk rood vlees, en een heuvel om op te sterven. Wel zin in friet, nu. Lekkel, lekkel.

"Fauxpologies". Weer een woke-woord geleerd

Moeten zij zeggen

Lol @ poll

Slachting in de timeline