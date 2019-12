Allemaal van harte gefeliciteerd met 6 december, de dag die inluidt dat we het de komende 25 dagen (mogelijk) niet over Zwarte Piet gaan hebben. En toen we vanochtend vroeg op de fiets naar onze oma togen om dat te vieren met graanjenever & bastognekoeken zei ze dat ze na al die jaren nu wel een keer een grotere wilde. Dikte maakt eigenlijk niet veel uit, maar lengte wel. Dus wij met de afmetingen van het nachtkastje in het achterhoofd op Google zoeken, kwamen we dit artikel van De Telebelg tegen dus dat zal ze dan wel bedoelen. "Veel Nederlanders halen dit jaar een grotere kerstboom in huis. Vooral de verkoop van bomen van ruim twee meter zit in de lift." Goed zo mensen, we laten ons verdomme niet meer zeggen dat klein of "gemiddeld" ook helemaal prima is - bovendien is 'gemiddeld' van de stam tot het puntje van de piek nooit helemaal gemiddeld maar net iets onder het gemiddelde. Groot groter grotesk, dat is wat we willen. Fijne kerst allemaal.

Kerstbomenonderzoek In mijn huis komt een: Nordmann

Fijnspar

Blauwspar

Japanse zilverspar

Servische spar

Witte spar

Engelmann

Koreaanse spar

Doe mij maar een kunstboom dit land is toch al verloren

Pest pleuris kersemus



