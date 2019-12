Twintig jaar ontwikkeling. Miljoenen investering. Een lanceringsvideo (hierboven) die helemaal niets uitlegt maar wel het gevoel geeft dat je echt iets heel bijzonders in de maag gesplitst kunt krijgen. Dames en heren: de Cosmic Crisp. Een rode appel die een jaar houdbaar blijft in de koelkast. Wordt de komende tien jaar exclusief door boeren in de staat Washington verbouwd en verkocht, maar met zo'n houdbaarheid kun je best een testkistje op de boot deze kant op laten zetten. Al was het maar om hem in schijfjes te snijden en door je scheikundeset te halen, want op hun eigen website staan alleen maar promotionele juichverhalen en alle media die over the new apple berichten, maken grapjes dat het geen smartphone is (oh kudt met peren, wij ook - red.). Wat er precies gemonsanto'd is aan het appel-dna, blijft mooi verzwegen. Terwijl je weird science toe moet passen om fruit dat al aan de boom verschrompelt als je niet snel genoeg plukt, een jaar houdbaar te maken. Maar is al dat gemanipuleer met Moeder Natuur nou zo bijzonder? Mwa. Een Big Mac kan ook een jaar in de koelkast blijven liggen zonder te bederven. Wel een fijne aanwinst in de variatie van het voedingspatroon voor kluizenaars dat er nu een appel naast kan.