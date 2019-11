In het programma 'Hardball with Chris Matthews' laat Congressman Eric Swalwell een vrolijk zoefje - kan de beste gebeuren en de gezaghebbende Nederlandse gezondheidsforae wijzen eenieder erop dat deze flagrante uiting van comfort & behagen een uitstekende ontwikkeling is, mochten jij en je mazzelpik bezig zijn aan de warming-up voor tongactie vanavond. Enfin, volgens Swalwell was het zogenaamd een mok die over de tafel schoof maar straks gaat hij ons nog vertellen dat er mensen op de maan hebben gestaan. We toetsen het wel gewoon door de kwestie langs de meetlat van de échte flatulentiedeskundologen te leggen, namelijk jullie.

