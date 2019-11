Wat krijgen we nou dan, een in GroenLinks-kringen als flagrante uiting van islamofobie bestempelde maatregel! Haatsjeik Jassem-al-Mutawa uit Koeweit, we kenden 'm niet maar we gaan er maar van uit dat Arnoud respect voor 'm heeft, mag het Koninkrijk der Nederlanden niet meer in wegens te eng en dan scoor je op de Schaal van Allah toch zeker een 9,5. Jassem de haatbek zou spreken op een conferentie over gezin en opvoeding in het Noordwijkse hostel Stayokay, op het oog dus de absolute Champions League op het gebied van conferenties. Helaas gaat het feest niet meer door. Jassem, een voorstander van het stenigen van overspelige vrouwen en uitdrager van de gebruikelijke 'joden zijn varkens'-riedel, mag Nederland niet meer in. Moeten ze helemaal weer een andere voorloper op het gebied van gezinsexpertise zoeken, ellende. Na de klik deze verdrietige zaak geanalyseerd in één foto.