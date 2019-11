De radio bestaat 100 jaar, en het is de hele week FEEST in de ether, en dan vooral voor de mensen die bij de radio werken (verder boeit het niemand). Voor de wat jongere lezers, radio dat was vroeger een soort van kastje waar muziek uitkwam, en waar iedereen naar luisterde. Of je nu links of rechts was, voor of tegen het klimaat, pro danwel contra dingen, iedereen luisterde, ook naar elkaar. Nederland was helemaal verzuild, en dat was eigenlijk best geinig en gezellig met elkaar.

Bij de VARA had je 100 jaar geleden op dinsdagmiddag 17:00 uur De Verukkelijke 15 met Jeroen Soer, en later Rob Stenders. En daar werd muziek gedraaid jonguh. Verfrissend mooi indie spul uit het buitenland. Heel anders dan die hoempa-meuk van de TROS, de middle of the roadmuziek van de AVRO, de blije eikel NCRV-tunes van Sjors Fröhlich, het ge-pliepplonk op de VPRO danwel die hitparadeherrie van Veronica. Een van de bands die in de jaren 80 vaak gedraaid werd, was The Smiths. Alternatieve aanstellers uit Manchester die machtig mooie melancholische melodietjes maakten, met songteksten waar menig dichtershart weemoedig van werd.

Best Band Ever ging al snel ten onder aan de geniaal-verwaande kwasterigheid van zanger / vegan streaker Morrissey, en het kwam nooit meer goed. Gitarist-godenzoon Johnny Marr begon een solocarriere en wokelord Morrissey kwam vooral in het nieuws door kwaadaardige heibel met de Britse muziekpers, die hem een rechts brexit bolwerk verweet. Morrissey treedt dan weer op met een Fuck The Guardian-shirt.

Geruchten over een eventuele reünie bleven altijd bij geruchten. En deze week was het weer raak. Er komt een Smiths-tour, in 2020, en er zijn al mensen die hun hele hebben en houden gaan verpatsen om bij ieder Smiths-optreden aanwezig te zijn.

Met Nigel Farage op gitaar!