Hier moesten we even een paar dagen over nadenken

Always haalt de vrouwelijke symbolen van de maandverbandjes wegens niet-inclusief. Geef het maar op mensen, de kurk is uit het bad en er is geen manier het water te stoppen. Want als mannen het echt heel graag willen, wie zijn wij dan om te zeggen dat ze niet ongesteld kunnen worden? Dat bepalen ze goddomme zelf wel, ja?? En vergeet mannen die vroeger vrouw waren niet, en mensen die helemaal NIKS zijn maar wel ongesteld geraken. Nou ja, iedereen heeft het recht om lekker ongesteld te zijn, kan ons het schelen. Hier vijf personen die wel wat genderneutraal maandverband kunnen gebruiken.

1. Rob Jetten

Eigenlijk is dit cheaten, want Rob Jetten gebruikt natuurlijk al genderneutrale tampons. Die tampons zijn echter ook een beetje voor het genot en het maandverband is puur functioneel. Desalniettemin staat 'm een lekker ritueeltje te wachten. Wakker worden, beetje de democratie in de bek spugen en dan terloops een keer zo'n maandverbandje tegen je dampige kruis plakken, helemaal niks aan het handje.

2. Francisco van Jole

Er zijn dagen dat we niet aan 'm denken maar Francisco van Jole (NPO Radio 1) ging kennelijk naar het hotel en randde een meisje aan. Dat deed hij in een witte onderbroek. En om nou te voorkomen dat er allemaal druppeltjes worden opgenomen door de stof van zijn witte onderbroek kan Francisco van Jole (NPO) best wel een maandverbandje gebruiken. Scheelt weer een keertje wassen nietwaar.

3. De verdediging van Feyenoord

Geen idee wat die clowns de laatste weken aan het doen zijn, maar daar gaat iets niet helemaal goed - en niet alleen in de onderbroek. De defensie van Feyenoord is zo lek als een mandje en als Jaap Stam ze al niet kan optakelen uit de bodem van de put, dan maar een keertje Always proberen. Dat kan er nog wel bij, want de verdedigers van Feyenoord lopen al rond met pampers om hun kontje - die schijten ze angstig vol als er een aanvaller van de tegenstander in de buurt komt.

4. Smurfin

Geen flauw idee of deze meid überhaupt worstelt met menstruatieperikelen maar als iemand een gratis sample van Always' producten verdient is zij het wel. Het is een keihard leven tussen zo'n stel van die bronstige blauwe hengstjes, en wat je allemaal in die realityshow van ze ziet is niet het echte leven in het Smurfendorp. Een smurfenleven is rauw, keihard en onverbiddelijk. Is het weer die tijd van de maand, dan doe je gewoon een paar dagen niet mee. Bikkelhard zijn ze, die krengen.

5. Bert Wagendorp

In de veronderstelling dat Bert Wagendorp nog leeft: ook Bert gunnen we van harte een doosje genderneutraal maandverband. Bert schrijft (of schreef) altijd een beetje mekkerig en dat is allemaal prima, maar iemand die zijn pen doopt in een potje menstruatiebloed kan wel een opkikkertje gebruiken. Van harte Bert, dat het maar mag smaken.

