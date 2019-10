Maar laten we voor de verandering eens niet meteen de open deuren met tractors platrijden. Want ondanks dat we op bovenstaande coverstory het liefst JA TUURLIJK ZEIK NIET zouden roepen, weten we heus wel dat dit op allerlei niveaus voor zowel de leidinggevenden in kwestie als hun personeel toch heus wel een thema kan zijn, of ze het nu toegeven of niet. Kortom, inderdaad goed om het daar inderdaad eens over te hebben dus hulde. LHBTIQ+-dingen worden ook belicht ondanks dat de B voor bi (= 2 genders) staat en de redacted keurig onbenoemd blijft. Ook voelt Walid zich gediscrimineerd door portiers en worden introverten tegenwoordig eigenlijk ook onderdrukt. College-slides na de break!

Vlieg uw kleuren!

Om de oren!

Ben jij jezelf wel?

Nou?

De nieuwste verworpenen der aarde: introverten