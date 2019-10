Tuurlijk, technisch gezien heeft ze gelijk. Ze won de popular vote in 2016, nipt. Maar ja. Dat was het dan, en daar is de beheerder van 's werelds beroemdste email-server nog steeds niet overheen. Wat een tikje tragisch is, maar ook vooral heel leedvermakelijk. En nu suggereert ze, tot twee keer toe, dat ze nóg een keer wil verliezen. Op zich zou ze de Democratische nominatie nog wel moeten kunnen binnenslepen: peilingsleider Joe Biden is een seniele ouwe vieze oom. Runner-up Bernie Sanders is een karikaturale communistische miljardair. Elizabeth 'Pocahontas' Warren is helemaal door het SJW-putje. En de rest van het radeloze Dems-veld lijkt kansloos voor het kandidaatschap, en zeker om van Trump te winnen. In de tweet hieronder hapt de hagedissenvrouw met een "don't tempt me" op een uitnodiging van POTUS om zich kandidaat te stellen, en in de video hierboven zegt ze letterlijk "I can beat him again." Zou Hillary de Havik voldoende rancune-reserves in zich voelen woekeren om het nog een keer tegen The Donald op te nemen? Frankly, we'd love to see her lose again...





Moet Trump nog een keer winnen?

Het punt is dat Trump dan misschien een hork en een aartsleugenaar is, aan zijn kant van het spectrum kun je nog wel gewoon zijn wie je bent & honest opinions delen. Op links staan de morele deugkaders véél te strak afgesteld, en is het circulaire vuurpeloton altijd doorgeladen. Je kan Donald Trump best zien als een last line of defense tegen identiteitslinkse waanzin. Kijk bijvoorbeeld hieronder hoe CNN en presidentskandidaat-contender Beto O’Rourke een hysterische niche tot norm proberen te maken. Laat dit toch alsjeblieft niet winnen. We hebben echt niks tegen transgenders, maar kritiek op de manier waarop die op het hoogste podium gehesen én bewonderd "moeten" worden, is op links al voldoende reden om je tot "homohater" en wat dies meer zij te brandmerken.

Op rechts zijn meningen geen misdaad, op links wel. En op links proberen ze (de soms echt volslagen wilde waanzin van) het slachtofferschap ook nog tot collectieve norm te verheffen, van transgenders tot klimaatapocalyptici. Redelijkheid en levelheadedness lijkt voornamelijk rechts te zijn, in deze tijdsgeest. De SJWaanzin van identitair links is een veel grotere bedreiging voor vrijheid, ratio en VvMU dan The Donald. In confrontaties tussen Dems en Reps in de afgelopen jaren kwamen opstootjes, geweld en mishandelingen véél vaker van links tegen Trumpsupporters, dan andersom. Trump voorkomt ondertussen dat policor moralisme ons muilkorft.

