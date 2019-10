En wij altijd maar denken dat die criminaliteit daalt daalt daalt onder Rutte. Nou. Sta je vandaag toevallig achter de balie van je vapewinkel, berg je dan maar, volgens Detailhandel Nederland is er sprake van een forse toename in het aantal gewapende overvallen. Gaat het net zo goed met de economie, zul je altijd zien dat de mensen wiens economie wat minder goed draait zich ook beginnen te roeren, teneinde hun eigen economie wat aan te trekken. We noemen verder geen namen. Ondertussen is de politie druk met andere dingen ('tegelijkertijd constateer ik ook dat andere zaken meer prioriteit krijgen') en ondertussen is de politiek druk met heel andere dingen, dus hou u veilig winkeliers en ondernemers, u mag 't allemaal zelf oplossen. Sluit De Tele nog af met een gezellig praktijkvoorbeeld, waarbij de kogels langs het hoofd van een winkelier floten. "De eis was 24 maanden celstraf", sombert Van Loenen, "maar na een half jaar liep meneer alweer vrij rond." Ontzettend gaaf land!