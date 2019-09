Als je in Amsterdam zonder vergunning (1) een tegel voor je gevel uit de grond trekt om er een plantje voor in de plek te zetten, heb je de BOA's al aan het blaffen. Maar hang twee warmtepompen op de eerste en tweede verdieping aan je buitengevel, en de rechter roept boven de lawaaihinder uit dat het HELEMAAL PRIMA is. Terwijl stikstofhippies het ganse land stil zetten en de woningnood dus niet geledigd kan worden, is omgevingslawaai uit de milieunormen geschrapt en aangezien het hier Amsterdam betreft, kan het hilarisch zure klaagkanaal @schipholwatch dus een binnenstedelijke spin-off beginnen: @WarmtepompWatch. De rest van Nederland zou zich eens over het manifest van de heer Wynia kunnen buigen, want de klimaathaast neemt kolderieke vormen aan en er kleeft steeds meer negatieve energie aan de gewenste transitie. Hebben we nog inspraak, of moeten we die - zoals de boeren van plan zijn - zelf komen halen?