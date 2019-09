Trypofobie, of trypophobia, kent u die uitdrukking of is dat een gat in uw medische almanak? Nou, gaten zijn precies het probleem: trypofobie is de angst voor kleine gaatjes in gegroepeerde vorm en volgens deze sub-Reddit die u niet kende, is het de 'most common phobia you've never heard of'. En laat de nieuwste iPhone nou net een heel cluster zwarte gaten op de rug hebben, omdat er een kwart dozijn half dozijn heel dozijn een gros echt een miljoenmiljard doodenge camera's op geplakt zijn. Mensen gaan al dan niet ironisch helemaal over hun meme-water op het internet over de DOODENGE verse gadget van het fruitmerk. In De Volkskrant, de draaischijftelefoon onder de dode bomen, nemen ze het probleem uiteraard weer veel te serieus (lol @ zuchtende wetenschasjourno) want gElOoF sLaChToFfErS staat daar bovenaan het redactiestatuut, maar het is natuurlijk allemaal één grote gapende gatengrap van mensen die geen geld hebben voor de nieuwste iPhone . Voor wie zonder gatenvrees is of wel gewoon geld heeft: vandaag is het pre-orderdag voor de nieuwe 11. [Schoorsteenslotzin:] Mensen die juist minder minder minder poen stuk willen gooien op een belbundel met speeltjes waarvan de prijs de goudstandaard volgt , is onze stijlloze vergelijk&overstap-service retehandig.