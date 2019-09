Nu.nl, help! We hebben factcheckers nodig om het verschil in berichtgeving tussen Algemeen Dagblad en Dumpert.nl te duiden want wie weet er nog wat echt is en wat niet sinds bekend is geworden dat nieuwsredacties namens Facebook bepalen wat andere nieuwsredacties mogen publiceren, of niet. Ohnee wacht dat waren jullie zelf dus TOT WIE MOETEN WE ONS NU WENDEN? Nou, dan vragen we het hier maar. De "21-jarige Haagse man" die een wat beduusde / laffe (ook dat moet nog gefactcheckt worden) verkeersregelaar in de nek spuugt wegens algehele onvrede met het omleidbeleid, heet bij het Algemeen Dagblad "Jordy". Maar op de bekende videosite Dumpert.nl is een mail gepubliceerd, waarin verwijdering van de beelden geëist wordt door ene "Oualid". De verklaringen van beide personen op beide websites zijn hetzelfde. Wil de echte Jordy/Oualid opstaan?





Jordy die geen Jordy heet is het web aan het wissen

Of zou Nu.nl hier achter zitten?