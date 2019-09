Nog ff over dat pijnlijk humorloze stuk over 'kwetsende humor' in De Groene, waarin Giselinde Kuipers haar rouw uitspreekt over politici die grappen maken (en daarbij glashard liegt dat FvD een haatcampagne tegen Khadija Arib zou voeren). We werden er grinnikend op gewezen dat deze UvA-socioloog aan het eind van deze maand in de jury van de Inktspotprijs zit. Jurychef is Sheila Sinaspril, die we heus wel eens op scherpe analyses betrappen maar nooit op humor, en die heeft huistekenaar (en drievoudig hoge inktspotogen-gooier) Cortés geblockt op twitter, want zijn prenten hangen in het verkeerde huis. Diens 'Band met islam' had in 2017 de Inktspotprijs moeten winnen maar toen ging ie naar die twee eeuwige studentenvogels die een niet-schurende variant op hetzelfde thema hadden gemaakt. Sitalsing wordt dus bijgestaan door iemand die humor kapot wil policoriseren door het een negatief polarisatiestempel op te plakken met intrieste zinnetjes als "Humor draagt niet alleen bij aan affectieve polarisatie door de directe aanval maar ook door het cultiveren en uitvergroten van wij-zij-gevoelens. In een gepolariseerd systeem is elk wij-gevoel potentieel politiek. Politiek wij-gevoel wordt aangewakkerd met grappen ten koste van andere groepen, vooral minderheden, vrouwen en (afstammelingen van) migranten." Nee zeg, stel je voor dat humor ingezet wordt om moeilijke, pijnlijke of gevaarlijke dossiers een beetje open te breken met het licht van een glimlach. Als we niet uitkijken, gaan we straks nog lachend ten onder. Het wordt tijd voor een nieuwe spotprentprijs, met een tentoonstelling in een mooie bierkelder, omdat daar de polariserende lach zo lekker tegen de gewelven echo't.