OudHollands Gezegde. Een tempeest is pas een tempeest als er schuiffoto's zijn geweest. Nu er weer fatsoenlijk gevlogen kan worden boven de bijna weggevaagde Bahamas wordt de enorme schade van Orkaan Dorian goed zichtbaar. Het dodental van de orkaan is opgelopen naar zeven, en god (of wie dan ook) weet hoeveel er nog onder het puin liggen danwel de zee in zijn gesleurd door die enorme Muur van Water van 23 Voet (dat is dus zeven meter). Hiero de SCHUIFFOTO'S. Wat een ellende, en dat allemaal omdat ze bij de Volkskrant zonodig met de KLM op stedentripjes naar Berlijn moeten!

"Oh my God..."

"Djiezus. It's gone..."