Milou op haar vakantiebestemming in Chersonissos waar ze uiteindelijk toch aan kwam, maar vraag niet hoe. © Eigen foto

Je zult ons niet vaak horen klagen hoor maar soms denk je toch wel van nou jongens, kan er misschien ook eens iets wel goed gaan. Één wens had ze, en wat denk je? "Het had het perfecte feestje moeten worden. Milou uit Rijssen zou haar 23ste verjaardag vieren in Chersonissos, op het Griekse eiland Kreta. Helaas liep haar feestje in de soep, en dat allemaal door een konijn." Nou, u kent het wel, uren die als dagen voelen. Milou kan er inmiddels ook over meepraten. "Een half uur vertraging liep op tot een paar uur, en op een gegeven moment verdween de verwachte vertrektijd gewoon van de borden." En uiteindelijk, toen het allemaal toch al verpest was, gaf spuit 11 ook nog mosterd na de maaltijd hoor. "Na uren in onzekerheid te zitten, kwam het bijzondere nieuws: het vliegtuig had een ‘aanrijding’ gehad met een konijn - waardoor twee rotorbladen kapot waren - en zou die woensdag niet meer opstijgen vanuit Eindhoven."

Maar u denkt misschien dat Milou er zo een is die dan bij maar bij de pakken neer gaat zitten nou mooi niet. Want ondanks een vertraging van 11 (!) uur namen zij en de haren wel gewoon het aanbod van Tui aan dan maar met de touringcar naar Schiphol gereden te worden, terwijl die dus óók (!) nog eens vertraging had door files wegens de thuiswedstrijd van Ajax. "We hadden alles zo gepland dat ik in Chersonissos jarig zou zijn. Dat was mijn enige wens; niet in het vliegtuig mijn verjaardag moeten vieren.” Het was helaas niet meer te voorkomen, klokslag twaalf zat de jarige in het vliegtuig. (...) "Natuurlijk gaan we het nog vieren, maar we moeten eerst een beetje bijslapen bij het zwembad. Dat had ik liever anders gezien. Voor Tui was het natuurlijk overmacht en achteraf ben je blij dat ze er niet in de lucht achter zijn gekomen, maar het is vooral jammer dat we zo lang in onzekerheid werden gehouden. Hoe dan ook, nu is het tijd om te genieten!" Genieten ondanks, dat is ware kracht.

