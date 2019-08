Online sollicitatiehulp CVster onderzocht "tienduizendend cv's uit 39 landen" en concludeerde dat de gewone Nederlander zichzelf het vaakst als volgt beschrijft: sociaal, team player en zelfstandig. Een soort VOC-matrozen met Carnegie onder de arm, zeg maar. Nja, super goed en heerlijk gewerkt, net als letterlijk iedereen dus. Verder zijn we klantgericht, flexibel, gemotiveerd, leergierig, enthousiast en HOUDEN VAN EEN UITDAGING.

Maar goed, wat bent ú eigenlijk? We zijn de beroerdste niet, dus hier alvast onze twee cent.



Pritt: lult de oren van je kop

Bart Voorman: ontgaat elke social cue

Ronaldo: misschien wel gezelliger dan goed voor hem is

Mosterd: vies, wel

Joris: in te huren voor feesten en partijen

GU: streng maar onrechtvaardig

Sales: over de hele linie onhebbelijk

Spartacus: meestal verdrietig