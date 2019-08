Goed nieuws voor ondernemer Salih Ozcan, die afgelopen week zijn eigen pand werd uitgezet door de krakers van We Are Here: hij heeft zijn pand terug. Slecht nieuws voor Salih Ozcan: zijn pand is één grote teringbende. Het OM heeft besloten tot spoedontruiming van het pand omdat je in Nederland niet aan andermans eigendom mag komen na onderzoek door Brandweer en Liander bleek dat er een gevaarlijke situatie was ontstaan. Een gevaarlijke situatie, dat kun je wel stellen ja. Gelukkig hebben we de foto's nog.

Lekkere binnenkomer

Opknappertje

Da's niet helemaal veilig

Pleur daar maar neer joh

Welterusten

We Are Her niet mere

Weinig action in de slaapkamer

De Trui Die Alles zag

Even ontspannen, jeweettog

Binnen schoenen uit aub

Joehoe Femke! We zitten hier!

Ruimt iemand anders wel op dit

GroenLinks ofzo

Gordijnen en al

Groetjes!