Wat zitten er toch ongelooflijke FAALSNAKEN op dossier Defensie. Keer op keer op keer op keer op keer op keer laten we de jongens en meiden die hun levens voor óns in de waagschaal stellen keihard verrotten. Vieze barakken, wapens die niet werken, verouderd materieel, versleten kledij, falende opleidingen en nu dit weer: "De keuken van de marinierskazerne in Doorn is per direct gesloten vanwege viezigheid en achterstallig onderhoud. De elitemilitairen moeten nu tussen de middag een boterham eten." Dan ben je bereid kogels te eten voor je vaderland, maar wat krijg je op je bordje? Kleffe bammetjes. "Nou jongens, de stoottroepen van de Chinezen staan aan de poort, ze hebben België al, hier hebben jullie allemaal een wit boterhammetje met vruchtenhagel en hup hup naar de Grebbeberg!" Nu de keuken is gesloten door de NVWA wil Defensie van de weeromstuit maar FOODTRUCKS inhuren. Niet een cateraar of een mobiele keuken ofzo, nee, foodtrucks. Een hoofdstedelijke hippiedude genaamd Storm-Arie die met zijn dreadlocks in een pannetje staat te roeren, in zijn viezige retro-Citroën HY uit 1969. Rollende Keukens op de marinierskazerne. Voor drie muntjes een avocado-soybean-falafel scoren. Echt, we staan voor de hele wereld weer eens gigantisch voor lul. Wist u trouwens dat we totaal kans- en weerloos zijn bij een raketaanval?

Joehoe mariniers willen jullie meer meer meer stroopwafels?