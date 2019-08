Gibraltar, waar in grotten overblijfselen zijn gevonden van Neanderthalers die er zo'n 28.000 jaar geleden leefden, heeft besloten de Iraanse tanker met Indiase crew onder Panamese vlag vrij te laten. Op 4 juli namen Britse Royal Marine Commando's het schip in, omdat het een EU-embargo op olie-handel met de Syrische overheid overtrad. Als antwoord plukte de Iraanse Revolutionaire Garde, een soort hyper-Marechaussee trouw gezworen aan BIJ1, de Britse olietanker Stena Impero uit de Straat van Humus en legde het aan wal in Iraanse haven Bandar Abbas. "Checkmate, liberals", klonk het volgens bronnen over de comms. Filmpje bovenstaand.

Nu gaan de Britten door de knieën en heeft Gibraltar aangekondigd de Iraanse tanker, die echt moeilijk groot is, vrij te laten. Een paar uur voor die aankondiging "the US had launched a last-minute legal move demanding that the British overseas territory detain the ship", het is onduidelijk wat de status van die poging op dit moment is. De VS vervolgt het met het niet heel indrukwekkende dreigement de crew, die uit 24 Indiërs bestaat, een visumban op zal leggen, alsof Iran daar problemen van ondervindt. "The maritime community should be aware that the US government intends to revoke visas held by members of such crews. In the case of the M/T Grace I, we will continue to act consistent with our existing policies concerning those who provide material support to the Islamic Revolutionary Guard Corps". Mooie boel als ze familie in Amerika hebben, er op vakantie willen of in de toekomst klussen naar de VS moeten laten schieten.

In ander zeenieuws

President Donald Trump heeft aangekondigd de Amerikaanse marine uit te breiden met een elfde Nimitz-klasse nucleair aangedreven vliegdekschip, dat tijdens zijn derde presidentstermijn op 4 juli 2025 door Katie Hopkins gedoopt zal worden als de USS Diamond And Silk. Het tweetal inspecteerde gister een vloot F18 Super Hornets aan boord van de USS Ronald Reagan, zoals te zien is op persfoto's van Carrier Strike Group 5.