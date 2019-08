Uitstekende en alleszeggende reportage dit, van Bondgenoten Benjamin en Jaap. De heren verpakken een vriendin in een vrijheidsberovend uniform en sturen haar de straat op in Amersfoort - en naar binnen in diverse publieke gebouwen: gemeentehuis, ziekenhuis, treinstation en bibliotheek. Daar zetten ze diverse confrontaties in scene, en peilen vervolgens de reacties. Tipje van de sluier (padum-tssh): de meeste Nederlanders én handhavers reageren precies zoals je verwacht in een land dat confrontatievrees vermomt als tolerantie. Er zit zelfs een half snikkende sneeuwvlok in die de bezwaarmaker (en niet de bedekkeling) "asociaal" noemt. Kortom, kijken dus. Als dertien minuten je te veel is: samenvatting in drie screenshots, na de breek.