Schakelen we rechtstreeks over naar Tante Saskia van De Tele, die hedenochtend aanwezig is bij een oninhoudelijke RB-zitting over de NoordHollandse serieprikker die zomaar uit het niets eind 2018 begin 2019 joggende en fietsende vrouwen/meisjes met een mes stak. Zaak zorgde voor veel ophefpaniek (vooral ook omdat er zo'n beroerde beschrijving van de auto werd gegeven). In april werd er iemand aangehouden in het schitterende Julianadorp, en toen werd het stil, heel stil. Tot vandaag, want vandaag leren we dat meneer de meisjesprikker René V. heet, een lange, stevig gebouwde jongeman met een glanzende kale schedel en oorbelletjes. Later meer.

Update: Vrachtwagenchauffeur René belaagde er niet vier, maar vijf.

Update: Meneer was een bekende van de politie, en moest al voor het hekje komen wegens bedreigingen en stalkings. Frisse jongen hoor.

Update: René heeft heel veel spijt en is een beetje leip in de kokosnoot, vindt-ie zelf ook.

Update: Zaak gaat verder op 17 oktober.