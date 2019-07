Unsere Gott, wat is dit nou weer? Treinduwen begint een nare rage te worden ten oosten van ons land: in Frankfurt is een kind van acht onder de trein gegooid door een Wirschaffendassiër. Stukje Bild vertaald, voor het beeld: de dader (40) duwde een mama en haar achtjarige kind van het perron, recht voor een aanstormende ICE-sneltrein. Mutti kon nog wegrollen, maar haar zoontje werd voor haar ogen overreden door de trein. In aanvulling op het olijfkleurige shirt dat de NOS vermeldt, bevestigt de Frankfurter Polizei dat dat de Gleiskiller een Eritreïaanse Staatsbürger is. Gevalletje ziek kopieergedrag? Vorige week duwde de 28-jarige Jackson D. in Voerde (net over de grens bij Doetinchem) ook al een vrouw voor de trein, "uit pure moordlust". De 34-jarige Anja N. overleefde dat niet. In Frankfurt is de dader aangehouden (Polizei.de), zijn relatie met de vrouw is vooralsnog onbekend maar ze schijnen elkaar niet te kennen. Hier nog een cynische opmerking over samenlevingen die onder de trein worden gegooid. Laat dit BITTE SEHR geen gewoonte worden - de sociale spanningen zijn al gespannen genoeg.

UPDATE: Slachtoffer en z'n moeder zijn beiden ook Afrikaans, weet de Frankfurter Neue Presse: "Täter sowie Mutter und Sohn sollen afrikanischer Herkunft sein, ob das für die Tat relevant ist, wird derzeit geprüft." De dader wilde volgens getuigen ook een derde persoon van het perron jorissen.