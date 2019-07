Door ons gekozen wetsmakers gaan de wet veranderen zodat ze ons kunnen dwingen om iets te doen waar steeds meer mensen tegen zijn: van het gas af in je huis. Op dit moment is het niet mogelijk om mensen te dwingen om hun gaskraan dicht te draaien, de geiser en de CV uit hun huis te slopen, de complete keuken te verbouwen om het fornuis te vervangen door keramische kookplaten, en om een gat in de muur te zagen om een herrieschoppende warmtepomp in te kunnen proppen. Dus gaan ze gewoon de wet veranderen, want u heeft niks te zeggen in dit land. Let vooral ook even op die betuttelende toon van klimaatdrammer Diederik Samsom in de slotalinea: "Het is hier wel Nederland, zo'n wetswijzing gaat altijd gepaard met enorm veel voorwaarden. Zo moet de gemeente altijd zorgen voor een alternatief dat net zo goed en net zo goedkoop is als gas. En het moet sowieso in samenspraak met de bewoners. Daar hebben we wel ervaring mee in dit polderlandje."