Het dichtzetten van de ecoducten met hekken is een tijdelijke maatregel in afwachting van solide afspraken met de provincie over de grote instroom van herten vanuit Deelerwoud 3, een natuurgebied dat door Natuurmonumenten wordt beheerd, en over gecontroleerd beheer van wolven. Dit is al het derde jaar dat er meer dan 50% meer herten zijn binnen gestroomd dan in de jaren ervoor (slechts 2%). Wij willen niet werkeloos toezien hoe door herten de natuurlijke verjonging van onze bossen stagneert en hoe onze moeflons verdwijnen. Wij willen ook afspraken maken over de wolf, want wij willen geen wolven in het Park.

Klare taal van Baron Seger van Voorst tot Voorst en Niet Verder, directeur van de Hoge Veluwe, waar sinds deze week EEN STREEP IN HET ZAND is gezet & hekken zijn geplaatst tegen immigratie en instroom van illegale ongedocumenteerden en overige gelukszoekers. Opzouten met die uitvreters, klaplopers en invasiers op zijn landgoed de Hoge Veluwe. Ze komen er niet langs, zegt de BlokkeerBaron. De Leo Lucassens van de dierenmigratie spreken er alweer schande van, en het wachten is op linkse kraakmeisjes die met geld van rijke pappie wolven gaan ophalen in Duitsland, en dan de hekken op de Hoge Veluwe gaan rammen. Developing...