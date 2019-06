Dan toch maar even voor de liefhebbers, de eerste twee coupletten van Bosfontein en het refrein:

Son kom op en die son sak weer,

Bokke is maer, vee uitgeteer.

Dag na dag daai son brand neer,

en die bosveld vrek van die dors alweer.

Damme is leeg, sy bodem gekraak,

ek gooi een klip sien stof opslaat.

Alles bak dood in hierdie helse oord,

vir een dier se lyding raak ek nooit gewoond

O Heer, O Heer, stuur ons reeen

stuur ons reeen

O Heer, O Heer, stuur ons reeen

stuur ons reeen

Hier is ek op een plaas gebore

Veertig jaar deur die son geteister

Ses groot droogtes, verskeie kleines

My vel is leer, en my hart is yster

Maar elke keer as het weer gebeur

se ek gebed, se ek Heer, Heer

Ons sukkel vrek, hier in Bosfontein

Ek vra asseblief, nooit weer, nooit weer.

Van de CD StoomRadio van Radio Kalahari Orkes

www.youtube.com/watch?v=O0B8Yp20Rog