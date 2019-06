Politie Nederland, wat je noemt, een pik, die lekker gewerkt heeft. Want dit is natuurlijk geen afleidingsvangst waardoor de werkelijke mother load ergens ongezien door een maas glip. Mooi ouderwets speurwerk ook. "Na uitvoerig rechercheonderzoek ging de politie naar binnen bij een bedrijfspand in Rotterdam. In het pand troffen agenten niet direct iets opvallends aan. Ze constateerden wel dat de binnenmaat van de bovenverdieping van het pand kleiner was dan de buitenmaat. Bij nader onderzoek bleek dat er over de breedte van het pand een (voorzet) muur gemetseld was met daarachter een verborgen ruimte. In deze ruimte lag een groot aantal tassen met daarin methamfetamine verpakt."

N-n-n-new record ook trouwens, want 2500 kilo is zelfs in heel Europa nog nooit eerder gevangen. Na deze vondst kwam men uit bij een pand in Utrecht waar zo'n 17.500 liter aan chemicaliën gevonden werden, en wel voor het wassen van coke en het produceren van andere synthetische drugs. In Nederland wordt meth trouwens vooral gebruikt op "extreme seksfeesten in de gayscene" en is dus o.a. verkrijgbaar op de betere Grindr-profielen.