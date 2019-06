Lange tijd heb ik gedacht dat ik een eenvoudige boerenlul was, te nuchter om met al die kunstonzin mee te gaan, beetje zoals de yankse rednecks, "I may not understand art, but I now what I like". Totdat ik dus voor die zonnebloemen stond en ontroerd een half uur stil heb gestaan. Geen poster of replica die het kan overbrengen, maar het origineel greep me bij mijn keel op een manier die ik niet voor mogelijk had gehouden.