Je begrijpt het strafrecht niet. In geval van een verdenking doet het OM zo hard mogelijk zijn best om de verdachte schuldig te krijgen en de verdediging doet zo hard mogelijk zijn best om dat te voorkomen. Ze bedienen zich allebeide van alle mogelijkheden die de wet biedt, hoe krom soms ook, om de rechter te overtuigen. ZO werkt het en ik hoop voor je dat je nooit onterecht beschuldigd wordt door een of ander overijverig om medewerkertje die wil scoren. Dan wil ook jij een advocaat die scherp genoeg is om dat te voorkomen. Klaar. Handjes af van de advocatuur, zij zijn de enige verdedigingslinie tussen ons, het volk en justitie, de overheidsinstelling met het monopolie op geweld en vrijheidsberoving. We hebben ze alletwee nodig en ze moeten elkaar in balans houden anders hebben of de criminelen, of de roverheid vrij spel.