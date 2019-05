De National Mall in Washington, bij die enorme naald dus zeg maar in de voortuin van het Witte Huis. Een vooralsnog onbekende man in een USA-shirt stak zichzelf daar gisterenmiddag in brand en loopt vervolgens - fier rechtop - een stuk over het gras voordat een brandblusser zijn vurige opmars stuit. We zien geen camera's, dus het is geen Marvelfilm. Dit is echt, al is het motief van de man nog onbekend en het is twijfelachtig of hij het zelf nog zal gaan vertellen. Citaatje over brandwonden: 'De regel van honderd', noemt F. Groenevelt van het Brandwondencentrum in Beverwijk de rekensom die specialisten hanteren. Het percentage huidoppervlak dat verbrand is, wordt opgeteld bij de leeftijd van het slachtoffer. Komt het getal boven de honderd, dan sterft de patiënt. Zo heeft een 80-jarige met 30 procent verbrande huid geen kans op overleven, maar een 15-jarige met 60 procent wel. (VK) Na de breek een video uit andere hoek en een paar ANP-foto's. Die arm alleen al komt boven de 100, vrezen we. Huize Trump heeft nog niet gereageerd.

UPDATE: Burning Man overleden.