Ech wel. Opel was tot in de jaren ‘60/‘70 een topmerk. Als je echt wat was, dan reed je in een Opel (Kapitän, Admiral of Diplomat). Dat veranderde toen de Kadett voor de gewone man betaalbaar werd en daarmee zoveel geld werd verdiend dat GM vol op de kleine middenklasse ging inzetten. Daarna is het nooit meer wat geworden, met de Ascona’s, Vectra’s, Astra’s.

De Manta was de laatste “coole” auto (hoewel die het moest afleggen in coolness tegen de Ford Capri) en tja... het was een wagen voor Sjonnies. De ultieme poor man’s Porsche voor mannen in trainingspak, snor, matje in de nek, gouden kettinkje, met een blonde kapster als vriendin en een herdershond. Dan heb je Manta en Capri-rijder wel getypeerd.

De Rekord was inderdaad nooit cool, maar gewoon een saaie middenklasse. Ambtenaren en kantoorpersoneel reden in een Rekord.