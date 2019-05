Aaah, ik ben dol op stations, ben sowieso autogek. Ik hoop dat hij zijn wens in vervulling kan zien gaan.

Mijn vroegste station-herinnering (behalve de stations die ik zag omdat mijn ouders zoveel verhuisden) stamt uit 1972. Ik was toen 5 en we woonden bij mensen in in Duitsland. De meneer des huizes had een Volkswagen 1500 ponton station, donkerblauw, man, wat een prachtwagen was dat! Hij liet ons een keer de omgeving zien, de Bodensee enzo, en 's avonds laat kwamen we terug. Het was een dorpje ergens in Beieren, en hij woonde buiten op een boerderij (hij was trouwens flink fout in de oorlog maar dat is een ander verhaal).

Ik lag in het bagageruim te slapen, werd wakker en werd gehypnotiseerd door de verstralers van die wagen met die enorme voorkant die de nachtelijke weg oplichtten. De weg was smal, bomen aan weerskanten en dat schijnsel van die lichten die ik van achterin de auto kon waarnemen. Dat maakte diepe indruk en ik kan me voorstellen dat hij ook dit soort herinneringen zal hebben.