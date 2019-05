We weten het niet. Was de op een na slechtsbeoordeelde aflevering tot nu toe, en dan werd er ook nog voor $2 miljard aan gratis reclame gemaakt voor Starbucks. Maar mooi hoor, die koninklijke toespraak door Snow tijdens de begrafenis. En dan zeuren we maar even niet over hoe die ontelbare doden op zo'n 30 brandstapels pasten.

Maar goed, op naar King's Landing, en toen werd de Westeros-variant van de moderne rail gun dus even op industriële schaal ingezet. We zagen Bronn er Drogo één keertje midden mee in z'n flikker schieten, maar nu staat er dus eentje op elke Lannisterboot en- wachttoren. En dat werd draak Rhaegal boven het water nogal fataal, want hij ving er vier centre mass en 1 door z'n strot. Vreemde scene wel, want die hele vloot moest een line of sight hebben voor dat schot, maar Daenerys zag die hele vloot even over het hoofd, of zo.

Dikke kudo's wel voor spy master Lord Varys die gewoon zegt waar het op staat, en de Mad Queen in Danny van mijlenver aan ziet komen. Inmiddels weten 8 mensen dat Snow eigenlijk een Targaryen en daarmee de rechtmatige troonopvolger is, dus zoals Varys zegt, "it's no longer a secret, it's information". We beginnen toch het gevoel te krijgen dat dit laatste seizoen de verwachtingen niet helemaal waar gaan maken, maar ja. Wel gelachen, niet geneukt.

Trailer aflevering 5!